DG Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 17 Haziran Cumartesi gününe ertelendi.

DG Sivasspor Kulübü Olağan Genel Kurulu, yeterli sayıya ulaşılamadığı için, 17 Haziran Cumartesi gününe ertelendi. Konu ile ilgili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün saat 13.00’da Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda yapılması planlanan Sivasspor Kulübü olağan genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelenmiştir. Kulübümüzün olağan genel kurulu 17 Haziran Cumartesi günü saat 13.00’da çoğunluk aranmaksızın bakılmaksızın, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanıldı.