DG Sivasspor’un Malili oyuncusu Mustapha Yatabare, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon 9. kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor’un Malili oyuncusu Mustapha Yatabare, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezon 9. kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig’de Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşan Sivasspor’da Mustapha Yatabare attığı golle galibiyete katkı sağlarken, bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti. Maçın 17. dakikasında topu ağlarla buluşturan Yatabare, attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

36 yaşındaki oyuncu, bu sezonki gol sayısını da 9’a çıkarttı. Yatabare, 9 golün 3’ünü UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde, 3’ünü de Türkiye Kupası’nda attı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla 26 maça çıkan Yatabare, 21 kez de ilk 11’de görev aldı. 1 kez asist yapan Yatabare, 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, bin 889 dakika oyunda kaldı.