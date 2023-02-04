Sivassporlu futbolcular daha sonra alkışlar eşliğinde soyunma odasına uğurlandı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında sahasında karşılaştığı Beşiktaş’ı 1-0 mağlup etti. Sahadan 3 puanla ayrılan Yiğidolar, müsabakanın son düdüğünün çalınmasının ardından büyük sevinç yaşadı. Futbolcular tribünlere giderek taraftarla beraber karşılıklı tezahürat yaptı. Deneyimli futbolcu Uğur Çiftçi ise tribünlere giderek taraftarla beraber üçlü çektirdi.

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