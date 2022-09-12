DG Sivasspor’da ayak bileğinde kırık olan Leke James’in 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

DG Sivasspor’da ayak bileğinde kırık olan Leke James’in 8 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Sivasspor’un, golcü oyuncusu Leke James’ten kötü haber geldi. James’in, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk maçında Slavia Prag ile oynanan maçta sakatlandığı ortaya çıktı. James, 8 hafta forma giyemeyecek.

Sakatlıkla ilgili Teknik Direktör Rıza Çalımbay ise, “Leke James 8 haftaya yakın oynayamaz. Bence devreyi de kapatabilir. Onun için biraz sıkıntılı zaman geçirebiliriz” demişti.