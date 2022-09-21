Prof. Dr. Taşer, başarılı geçen operasyon sonrası sporcunun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bahattin Duran ve Tarık Ongun eğitimcilik kariyerlerine Azerbaycan’da başlıyorlar

Bahattin Duran ve Tarık Ongun eğitimcilik kariyerlerine Azerbaycan’da başlıyorlar

Kırmızı-beyazlı takımın başarılı golcüsü Leke James, sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer tarafından ameliyat edildi.

Sivasspor’un forvet oyuncusu Leke James, sol ayak tarak kemiğindeki kırık nedeniyle bugün ameliyat oldu.

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