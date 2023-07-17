DG Sivasspor’un 2023-2024 sezonunda Sivas 4 Eylül Stadı’nda oynayacağı, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin genel satışı başladı.

Sivasspor’da yeni sezon öncesi kombinelerin genel satışı başladı. Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Bugün tüm koltuklar genel satışa sunuldu. Taraftarlarımız passo.com.tr ve Passolig gişelerinden kombinesini satın alabilecek. Passolig kartların minimum vize tarihi 31.05.2024 olmalıdır. Bayan tribün kombine satışı sadece Passolig gişelerinden yapılacaktır. Kombineler sadece Sivasspor logolu Passolig kartlara yapılacaktır. Ayrıca kombine sahipleri sezon içerisinde 5 kez bilet transferi yapabilecektir. Kombineni al, takımını yalnız bırakma.”

Sivasspor kombine fiyatları şu şekilde:

VIP Alt A-B-F: 2.620 TL

Maraton Alt C-D-E: 1.745 TL

Maraton Üst C-D-E: 1.745 TL

Maraton Alt A-B-F-G: 1.310 TL

Maraton Üst A-B-F-G: 1.310 TL

Güney Alt Tüm Bloklar: 875 TL

Güney Üst Tüm Bloklar: 875 TL

Bayan Tribün VIP Üst B Blok: 875 TL