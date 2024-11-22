Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.
Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.
Kaynak: iha