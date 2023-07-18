DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün öğlen yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın ikinci gününde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde öğlen saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından kuvvet ve rondo çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümse ise kaleli sınırlı alan oyun ile dayanıklılık koşuları yaptı.

Sivasspor, akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.