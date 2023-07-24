DG Sivasspor, Dinamo Kiev forması giyen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Gerson Rodrigues transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivas temsilcisinin Dinamo Kiev forması giyen Rodrigues transferini bitirmesi an meselesi. Teknik Direktör Servet Çetin’in istediği futbolcu ile ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Gerson Rodrigues transferinin kısa sürede resmileşeceği öğrenildi.

Lüksemburglu futbolcu kariyerinde toplam 202 maça çıktı ve 54 gol attı. Rodrigues, 42 kez sarı kartla, 4 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.