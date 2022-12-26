DG Sivasspor, futbolcu Murat Paluli’nin sağ diz dış yan bağında kopma tespit edildiği ve bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

DG Sivasspor, futbolcu Murat Paluli’nin sağ diz dış yan bağında kopma tespit edildiği ve bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sivasspor’da, Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlı takım sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Murat Paluli’nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: “Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta maçında İstanbul’da Kasımpaşa ile oynadığımız maçın 81. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Murat Paluli’nin gerçekleştirilen MRG’sinde; sağ diz dış yan bağında total ruptür (Kopma) meydana geldiği tespit edilmiştir. Sporumuzun tedavisine başlanılmıştır.”

Alınan bilgiye göre futbolcunun bir süre yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi.