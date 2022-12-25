Sivasspor ile Galatasaray 29 Aralık Perşembe günü saat 17.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sakatlığı geçen Clinton N’jie de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Kasımpaşa karşısında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Spor Toto Süper Lig’de dün İstanbul deplasmanında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Sivasspor bugün öğlen saatlerinde Sivas’a döndü ve ara vermeden Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’de 16. haftanın hakemleri belli oldu

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.