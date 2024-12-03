Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında sahasında lider Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 6’ya 6 minyatür kale maç yapan Yiğidolar, taktik programlar ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.