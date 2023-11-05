Sivassporlu futbolcu Fode Koita, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da takımın tek golünü Fransız oyuncu Fode Koita’dan geldi. Maçın 10. dakikasında topla buluşan Koita, düzgün yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Forvet oyuncusu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

33 yaşındaki futbolcu öte yandan bu sezon toplamda 6 maça çıktı. 2 kez ilk 11’de görev yapan Koita, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı.