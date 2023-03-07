UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise tam sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Mustapha Yatabare ise takımdan ayrı çalışmalara başladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın sabah İtalya’ya gidecek ve yerel saatle 18.00’de yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.