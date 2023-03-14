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Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. İstanbulspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması gerçekleştirdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında perşembe günü sahasında Fiorentina ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

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