Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Fatih Karagümrük ile Sivasspor 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.
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