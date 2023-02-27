Fatih Karagümrük ile Sivasspor 4 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

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Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 24. hafta maçında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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