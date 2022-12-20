DG Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Esenler Erokspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e çıkarttı.

DG Sivasspor’un tecrübeli futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Esenler Erokspor ile oynanan maçta attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e çıkarttı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. Eleme Turu’nda Esenler Erokspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü de Erdoğan Yeşilyurt’tan geldi. Karşılaşmanın 52. dakikasında topla buluşan Erdoğan, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Erdoğan, bu sezonki gol sayısını da 3’e çıkarttı. 29 yaşındaki oyuncu 3 golün 1’ini Süper Lig’de, 1’ini de UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde attı.