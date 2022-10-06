28 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 2’ye çıkardı. Erdoğan, 2 golün 1’ini Spor Toto Süper Lig’de kaydetti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının üçüncü haftasında Kosova ekibi Ballkani ile sahasında karşılaşan Sivasspor’da takımın 1 golü de deneyimli futbolcu Erdoğan Yeşilyurt’tan geldi. Maçın 75. dakikasında Erdoğan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Sivasspor’un futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt, Ballkani ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 2’ye yükseltti.

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