Lisansı çıkan Saba, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın şans vermesi halinde Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş karşısında forma giyebilecek. Saba’nın Sivasspor ile olan sözleşmesi 31 Mayıs 2023’de sona erecek.

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