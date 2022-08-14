Mücadeleye ilk yedekte başlayan 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcu Clinton N’Jie, maçın 71. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt’un yerine oyuna girdi. N’Jie ilk maçtaki performansı ile Sivasspor taraftarlarından beğeni kazandı.

Sivasspor, Süper Lig’in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor’a Younes Belhanda, Henry Onyekuru ve Babajide Akintola’nın golleriyle 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig’in 2. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan DG Sivasspor’da yeni transfer Clinton N’Jie kırmızı-beyazlı forma ile ilk resmi maçına çıktı.

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