UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında CFR Cluj’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da sakat olan Robin Yalçın ile Leke James, bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu beşinci haftasında CFR Cluj’u konuk edecek olan DG Sivasspor’da sakat olan Robin Yalçın ile Leke James, bu zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. haftasında Sivasspor, yarın sahasında CFR Cluj ile karşılaşacak. Yiğidolar’da bu müsabaka öncesinde 2 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Robin Yalçın ile Leke James, Romanya ekibine karşı görev alamayacak.