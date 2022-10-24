UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçında sahasında CFR Cluj ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor ile CFR Cluj 27 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.