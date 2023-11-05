Sivasspor’un genç futbolcusu Burak Kapacak, Adana Demirspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Kapacak’ın yerine 29. dakikada Alaaddin Okumuş oyuna girdi.

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Sivasspor’un evinde Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada kırmızı-beyazlıların genç oyuncusu Burak Kapacak sakatlandı. Müsabakanın 29. dakikasında bir pozisyon sonrasında sakatlanan Kapacak oyuna devam edemedi. Genç oyuncunun yerine Alaaddin Okumuş oyuna dahil oldu.

23 yaşındaki oyuncunun durumu yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.