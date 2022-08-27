Beşiktaş ile Sivasspor 29 Ağustos Pazartesi günü saat 20.45’te Vodafone Park’ta karşılaşacak. Mücadelede hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmalarla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlılar yarın İstanbul’a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 sezonunun 4. hafta maçında Beşiktaş’a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

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Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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