Bunlar da ilginizi çekebilir

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aaron Appindangoye, Ahmed Musa ile Max Gradel çalışmalarda yer almadı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışmalarla devam etti. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında sahasında MKE Ankaragücü’nü 2-0 mağlup eden Sivasspor, milli maç arası nedeniyle lige verilen arada 5 gün izin yaptıktan sonra bugün kulüp tesislerinde toplanarak Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.