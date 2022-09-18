Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk olan Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Kırmızı-beyazlıların forveti Ahmed Musa girdiği ikili mücadelede sol kolunun esnemesi sebebiyle sakatlık geçirdi. Musa, saha içerisinde tedavisinin yapılmasının ardından kenara geldi. 29 yaşındaki futbolcunun yerine 19. dakikada oyuna Clinton N’Jie girdi.

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