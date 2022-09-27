DG Sivassporlu Ahmed Musa ameliyat oldu. Ahmed Musa’nın sol ön kol kırığı operasyonu; Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, Doç. Dr. Bertan Cengiz ve Dr. Mehmet Çavuş’tan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi.

Filenin Sultanları, Güney Kore’yi 3-0 mağlup etti

Filenin Sultanları, Güney Kore’yi 3-0 mağlup etti

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