Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 1 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Kaptan Hakan Arslan Adana ekibi karşısında oynayamayacak.

Spor Toto Süper Lig’in ikinci haftasında Adana Demirspor’a konuk olacak olan Sivasspor’da bu müsabaka öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor.

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