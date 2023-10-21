Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Yunus Akgün’ün Letonya maçında attığı gol haftanın golü seçildi Yunus Akgün’ün Letonya maçında attığı gol haftanın golü seçildi

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında yarın Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor’da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ile forvet Rey Manaj, Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.