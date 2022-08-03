"Cumartesi günü Süper Kupa maçında Trabzonspor ile oynadığımız maçın ardından sol alt adalesinde ağrı hisseden sporcumuza yapılan kontrollerde, sol alt adalesinde orta seviyeye yakın yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Ayyıldız şu ifadeleri kullandı:

Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, takım da sakatlığı bulunan futbolcu Hakan Arslan’ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.

72 üyenin oyu ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal oldu

72 üyenin oyu ile Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal oldu

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