Slavia Prag ile Sivasspor arasında oynanan maç için Prag’da yaşayan Sivasspor taraftarı yanı sıra Türk vatandaşlar, Eden Arena’da kırmızı-beyazlı takımı desteklemek için yerini aldı.

Slavia Prag ile Sivasspor arasında oynanan maç için Prag’da yaşayan Sivasspor taraftarı yanı sıra Türk vatandaşlar, Eden Arena’da kırmızı-beyazlı takımı desteklemek için yerini aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son hafta maçında Slavia Prag ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Maçtan önce, yakın bölgede yaşayan gurbetçi vatandaşlar Sivasspor’a destek vermek amacıyla Eden Arena önünde toplandı. Gurbetçi taraftarlar, daha sonra stadyuma girerek Sivassporlu futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar büyük etkileşim topladı.