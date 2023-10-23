1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı çerçevesinde Sivassporlu futbolcular Kasımpaşa müsabakasına “Meme Kanseri Riskinin Farkındayız. Erken Teşhis İle Mücadeleye Hazırız” pankartı ile çıktı.

Medicana, Sivasspor’un 9 yıldır sağlık sponsorluğunu üstlenerek takıma sağlık anlamında destek olduğu gibi Sivasspor ile birlikte toplum bilinçlenmesini ve farkındalığı artırıcı birçok projeye imza atıyor. Her yıl ekim ayında Meme Kanseri ile ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor. Tedavi altına alınan hastalar 10.000’lerce kişinin desteğini yanına alarak, farkındalık oluşturuluyor. Etkinlikler çerçevesinde Trendyol SüperLig’in 9. Haftasında EMS Sivasspor - Kasımpaşa Müsabakasında, kırmızı beyazlı futbolcular sahaya “Meme kanseri riskinin farkındayız. Erken teşhis ile tüm kanserlerle Mücadeleye hazırız”pankartı ile çıktı. Pankart ile birlikte futbol severler üzerinden meme kanseri farkındalığı oluşturularak erken teşhisin önemi hatırlatıldı.