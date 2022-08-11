Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

Kendi evinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Diddeleng deplasmanına çıkan Malmö, bu maçta sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılıp tur atladı ve Sivasspor’la eşleşti.

DG Sivasspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Malmö oldu.

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