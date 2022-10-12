Sivasspor, Ballkani mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 26. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 27 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 48 gole engel olamadı.

Kırmızı-beyazlılarda Ballkani maçı öncesi 5 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlıkları süren Leke James, Ziya Erdal, Ahmed Musa, Samba Camara ile Fredik Ulvestad bu müsabakada forma giyemeyecek.

Sivasspor’da 5 eksik var

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü maçında Sivasspor, yarın Ballkani’ye konuk olacak. Fadil Vokrri Stadyumu’nda saat 22.00’da başlayacak mücadeleyi Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber yönetecek. Karşılaşmaya galibiyet için çıkacak olan kırmızı-beyazlılar, rakibini yenip gruplarda puanını 7’ye çıkartmak istiyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü haftasında yarın Kosova temsilcisi Ballkani ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 26. müsabakasına çıkacak.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.