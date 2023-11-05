Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Adana Demirspor ile evinde karşılaşan Sivasspor, bu sezonki 5. beraberliğini aldı.

Sivasspor, Adana Demirspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 11. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 1-1 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 5. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında oynadığı Antalyaspor maçı 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere, 7. haftada evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.