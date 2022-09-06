UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk hafta maçında Sivasspor, 8 Eylül Perşembe günü Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 22.00’da başlayacak mücadelede Hırvat hakem Fran Jovic düdük çalacak. Jovic’in yardımcılıklarını Hrvoje Radic ve Luka Pusic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mario Zebec olacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi grupları ilk haftasında Sivasspor ile Slavia Prag arasında 8 Eylül Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Hırvat hakem Fran Jovic yönetecek.

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