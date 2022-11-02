UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde yarın deplasmanda Slavia Prag ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Eden Arena’da gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Slavia Prag ile Sivasspor yarın TSİ 20.45’te Eden Arena’da karşılaşacak. Mücadelede Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Rade Obrenovic görev yapacak.