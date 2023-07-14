DG Sivasspor, 2023-2024 sezonu öncesi kamp çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Yiğidolar, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Sivas kampını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 12. gününde kulüp tesislerinde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Servet Çetin ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştiren antrenman ısınma harekeleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmaları yapan Yiğidolar daha sonra yarım sahada çift kale maç yaparak günü tamamladı.

Sivasspor bugün gerçekleştirdiği antrenmanla Sivas kampını tamamladı. Yiğidolar 2 gün izin yaptıktan sonra ikinci etap kamp çalışmaları için 17 Temmuz Pazartesi günü Erzurum’a gidecek.