Karşılaşmanın hatıra biletleri ise satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatı 50 TL olarak belirlendi.

Mücadeleden elde edilecek gelir ise, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD’a bağışlanacak.

Yaşanılan deprem felaketi nedeniyle lige verilen arada Sivasspor ile Sivas Belediyespor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Saat 14.00’da başlayacak olan mücadele, Sivas Belediyespor’un Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri’nde oynanacak.

DG Sivasspor ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak mücadelenin hatıra biletleri satışa çıktı.

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