DG Sivasspor, 2022-2023 sezonunu 41 puanla 14. sırada tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonu 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 mağlubiyetle 41 puan toplayarak ligi 14. sırada tamamlayan Sivasspor, zor bir sezon geçirdi. Ligin ilk yarısını 15 puanla tamamlayan kırmızı beyazlılar, ikinci yarıda ise 26 puan aldı. Toplamda 41 puana ile sezonu bitiren Sivas ekibi, 2023-2024 sezonunda daha iyi bir takım olmayı hedefliyor.

En kötü sezonlarından birini geçiren Yiğidolar, oynadığı 36 lig maçında 45 gol atarken, kalesinde ise 54 gol görerek -8 gol averajı yakaladı.