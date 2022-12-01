Diğer yandan Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçında yarın saat 16.00’da Arnavutluk ekibi FK Partizani ile karşılaşacak.

Hüseyin Eroğlu: “Son 4 maça avantajlı gibi giriyoruz”

Hüseyin Eroğlu: “Son 4 maça avantajlı gibi giriyoruz”

Kampın altıncı gününde bölgede yaşanan şiddetli yağış nedeniyle sahada çalışamayan Sivasspor, kamp yaptığı otelin fitness salonunda 2 grup halinde koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek’te çalışmalarını sürdüren DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde hazırlıklarına devam etti.

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