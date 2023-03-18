Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında Ankaragücü ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

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18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle kırmızı-beyazlı takım antrenman öncesi Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Ankaragücü yarın saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.