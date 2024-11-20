Trendyol Süper Lig’in 13. hafta maçında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon ısınma hareketleriyle başladı. Ardından minyatür kale oyun oynayan Yiğidolar, taktik maçla idmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor ile Kasımpaşa, 24 Kasım Pazar günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadı’nda karşılaşacak.
Kaynak: iha