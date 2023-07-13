DG Sivasspor, Menemen Futbol Kulübü’nde forma giyen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Mertcan Açıkgöz ile temasa geçti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, en son Menemen Futbol Kulübü forması giyen sağ kanat Mertcan Açıkgöz’ü renklerine bağlamak istiyor. Teknik Direktör Servet Çetin’in istediği oyuncular arasında yer alan Mertcan ile gerçekleştirilen ilk görüşme olumlu geçti. Kırmızı-beyazlılar, 23 yaşındaki oyuncuyu önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2. etap Erzurum kampı kadrosuna katmak istiyor.

Daha önce Beşiktaş, Beşiktaş U19, Eyüpspor, Sarıyer ve Menemenspor gibi takımlarda oynayan Mertcan, kariyerinde çıktığı 144 maçta 37 kez gol sevinci yaşadı.