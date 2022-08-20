UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sivasspor, 25 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak mücadelede Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Malmö ile Sivasspor arasında 25 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

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