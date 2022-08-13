Adana Demirspor ile Süper Lig’de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti.

Adana Demirspor ile Süper Lig’de 2. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki ilk mağlubiyetini elde etti.

Sivasspor, Adana Demirspor mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 2. maçını oynadı. Sahadan 3-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 1. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı.

Sivasspor bu zamana kadar oynadığı 2 mücadelede 1 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.