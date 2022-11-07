Fenerbahçe ile Süper Lig’de 13. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe ile Süper Lig’de 13. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 7. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 13. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 7. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin ikinci haftasında Adana Demirspor’a 3-0, dördüncü haftada da Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım yedinci haftada ise MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olurken, sekizinci haftada da Hatayspor’a 2-1 yenilmişti. Sivas ekibi on birinci hafta maçında ise Trabzonspor’a 1-0 mağlup olurken, on ikinci haftada da Antalyaspor’a 2-0 mağlup olmuştu.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 13 mücadelede 11 gol atarken, kalesinde ise 17 gol gördü.