Fatih Karagümrük ile Süper Lig’de 24. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 11. mağlubiyetini yaşadı.

Fatih Karagümrük ile Süper Lig’de 24. karşılaşmasına çıkan DG Sivasspor, bu sezonki 11. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Fatih Karagümrük mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 21. maçını oynadı. Sahadan 4-3 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 11. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 2. haftasında Adana Demirspor’a 3-0, 4. haftada da Beşiktaş’a 3-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım 7. haftada ise MKE Ankaragücü’ne 2-1 mağlup olurken, 8. haftada da Hatayspor’a 2-1 yenilmişti. Sivas ekibi 11. hafta maçında ise Trabzonspor’a 1-0 mağlup olurken, 12. haftada da Antalyaspor’a 2-0 mağlup olmuştu. Sonraki hafta Fenerbahçe’ye 1-0’lık skorla yenilen Yiğido, 16. haftada da Galatasaray’a 2-1 yenilmişti. Kırmızı-beyazlı takım 18.haftada Kayserispor’a 4-1 yenilirken, 21. haftada da Adana Demirspor’a 2-1 mağlup olmuştu.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 23 mücadelede 29 gol atarken, kalesinde ise 35 gol gördü.