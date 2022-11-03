DG Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son haftasında deplasmanda karşılaştığı Çekya takımı Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak son 16 takım arasına kaldı.

DG Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son haftasında deplasmanda karşılaştığı Çekya takımı Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak son 16 takım arasına kaldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında son maçlar oynanırken, Sivasspor grup aşamasındaki son müsabakasında Slavia Prag ile 1-1 berabere kalarak grubu lider olarak tamamladı. 11 puana sahip olan Yiğidolar, grubu lider tamamladı ve son 16 takım arasına kaldı. CFR Cluj, grubu 10 puanla ikinci tamamlarken, Çekya ekibi Slavia Prag 8 puanla 3., Kosova takımı Ballkani ise 4 puanla 4. sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü çekilecek. Turun ilk maçları 9 Mart, rövanş müsabakaları ise 16 Mart’ta oynanacak.