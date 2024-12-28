Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Antalya kampının ikinci gününde laktat testine tabi tutuldu.

Sivasspor’da 4 grup halinde gerçekleştirilen testlerde sporculara dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü. Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolcuların koşuları sırasında kulaklarından alınan kan örnekleri analiz edildi.

Sivasspor’un Antalya kampı başladı Sivasspor’un Antalya kampı başladı

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: iha