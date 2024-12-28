Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdüren Sivasspor, Antalya kampının ikinci gününde laktat testine tabi tutuldu.
Sivasspor’da 4 grup halinde gerçekleştirilen testlerde sporculara dayanıklılık seviyeleri, form durumları ve nabız değerleri ölçüldü. Bireysel yükleme ve dayanıklılık çalışmalarını kapsayan testlerde, futbolcuların koşuları sırasında kulaklarından alınan kan örnekleri analiz edildi.
Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: iha